Ташкент, 12 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Политический совет Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана принял решение о внесении на рассмотрение президента Узбекистана кандидатуры вице-премьера правительства Узбекистан Абдуллы Нигматовича Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан.

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«В ходе мероприятия в соответствии со статьей 98 Конституции Республики Узбекистан, членами Политического Совета всесторонне рассмотрен вопрос выдвижения кандидатуры Арипова на должность премьер-министра Республики Узбекистан», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиёева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан.

Как отмечает ЦИК, на основании поступивших протоколов окружных избирательных комиссий определено, что в голосовании 4 декабря 2016 года из 20 миллионов 461 тыс. 805 избирателей, включенных в список, проголосовали 17 миллионов 951 тыс. 667 человек. Это 87,73% от общего числа избирателей.

За кандидата от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвара Отамуратова проголосовали 421 тыс. 55 избирателей или 2,35% принявших участие в голосовании. За кандидата от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиёева проголосовали 15 миллионов 906 тыс. 724 избирателя (88,61%), за кандидата от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжона Кетмонова — 669 тыс. 187 избирателей (3,73%), за кандидата от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Наримона Умарова — 619 тыс. 972 избирателя (3,46%).