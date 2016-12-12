Сингапур, 12 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Президент Сингапура Тони Тан Кен Ям, премьер-министр Ли Сянь Лун и министр иностранных дел Вивиан Балакришнан выразили в письме свои соболезнования Турции в связи с терактом в Стамбуле, заявили представители министерства иностранных дел Сингапура, сообщает 12 декабря CNA.

edenirocha Траурные свечи

«Сингапур осуждает эти безжалостные акты террора и выражает солидарность с Турцией и ее народом в это трудное время», — написал президент Тони Тан Кен Ям

«От имени правительства Сингапура я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления», — написал Ли Сянь Лун.

«Это жестокое нападение является еще одним напоминанием об угрозах, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и о необходимости совместной работы для борьбы с экстремизмом», — написал министр иностранных дел Сингапура.

Напомним, мощный взрыв прогремел в субботу, 10 декабря, в 22:30 в одном из центральных районов Стамбула. Его источником был заминированный автомобиль. Взрыв произошел недалеко от стадиона «Водафон Арена» рядом с полицейским автобусом.

Второй взрыв осуществил террорист-смертник. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Соколы свободы Курдистана».

44 человека стали жертвами теракта в Стамбуле. В Турции в воскресенье, 11 декабря, был объявлен национальный траур.