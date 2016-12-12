Москва, 12 декабря, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Главный кандидат на должность госсекретаря США, глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон, является профессионалом своего дела. Об этом 12 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Рекс Тиллерсон на встрече с Владимиром Путиным. 2012

«Действительно, в силу своей работы на посту главы одной из крупнейших нефтяных компаний он неоднократно имел контакты с нашими представителями. Он весьма профессионально исполняет свои обязанности», — сказал Песков.

По его словам, что касается утверждений о том, «хорошо он или плохо относится к Российской Федерации», «это большая разница — быть госсекретарем и руководить пусть и очень большой компанией»: «Поэтому какие-то симпатии, безусловно, всегда отступают на второй план, и здесь единственное, что остается, — это готовность демонстрировать конструктивный настрой и проявлять профессионализм. Вот мы надеемся, что именно такое и будет».

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что новым госсекретарём США станет Рекс Тиллерсон. Накануне в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп положительно отозвался о Тиллерсоне, отказавшись, впрочем, называть главного кандидата. Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что он «очень близок» к выбору нового госсекретаря.