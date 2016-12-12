Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Руководство петербургского филиала Почты России накажет виновников возмутившей петербуржцев грубой и нарушающей корпоративные правила погрузки почтовых отправлений в отделении почты на Купчинской улице Петербурга. Об этому ИА REGNUM сообщили 12 декабря в пресс-службе УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Vk.com Погрузка почтовых отправлений в Петербурге. Скриншот ролика в соцсети

В сети Интернет появился видеоролик, снятый очевидцами, на котором видно, что грузчик почты в Купчино на юге Петербурга небрежно забрасывает посылки и мешки в кузов автомобиля с расстояния в несколько метров, вместо того, чтобы укладывать их.

«По результатам проведенной служебной проверки виновные в случившемся происшествии будут наказаны, вплоть до увольнения», — подчеркнули в региональном УФПС. При этом почтовики отметили, что нештатные действия сотрудника были спровоцированы нахождением в месте выгрузки почтового отделения легковых автомобилей местных жителей.

«При этом сами отправления граждан не пострадали, поскольку в данных коробках и мешках содержалась исключительно бумажная корреспонденция и небьющиеся товары», — утверждают в УФПС.

В руководстве петербургского филиала Почты России пообещали, что все работники филиала получат дополнительный инструктаж о правилах погрузки, выгрузки и транспортировки почтовых отправлений.

«Согласно инструкции, операторы всегда должны просматривать оболочки мешков и посылок на наличие отметок «Осторожно», — пояснили в пресс-службе УФПС.