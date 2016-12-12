Москва, 12 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2016 года в России было продано 46,4 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 2,2% превышает объем рынка за тот же период 2015 года. Тенденция к росту в этом сегменте авторынка наметилась впервые с начала года, сообщает 12 декабря «Автостат».

Kamamarket.ru KAMAZ

Если говорить только о минувшем месяце, то здесь было реализовано 5,5 тыс. грузовиков, что на 32,4% больше, чем в ноябре минувшего года. При этом наиболее популярным брендом сегмента остаются автомобили KAMAZ, на долю которых приходится 34% от общего числа продаж. В ноябре продукция Камского автозавода была реализована в количестве 1,9 тыс. единиц — на 17,9% больше, чем годом ранее.

На втором месте среди грузовиков — модели GAZ, проданные в количестве 624 штук (+13% к прошлому году). Далее идут шведский бренд Scania (368 шт.; +84%), японский Isuzu (326 шт.; +21,6%) и шведский Volvo (312 шт.; +280,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее востребованной в России моделью грузовика по итогам октября стал самосвал KAMAZ 6511, проданный в количестве 4021 единицы. Ему уступают модели KAMAZ 4311, GAZ Gazon NEXT, KAMAZ 6520 и KAMAZ 5490.