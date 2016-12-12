Симферополь, 12 декабря, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Администрация Феодосии решила задачу, как израсходовать остатки бюджетных денег, чтобы не возвращать их и не портить показатели исполнения бюджета всей республике: на деньги, оставшиеся на счетах администрации города, в срочном порядке закупят шесть автомобилей бизнес-класса для чиновников, ведь автопарк администрации города до сих пор состоит из старых «Волг». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, извещение о проведении закупки у единственного поставщика трёх автомобилей «в соответствии с распоряжением главы Республики Крым от 7 декабря 2016 года №916-рг» опубликовано на правительственном портале республики.

CEFICEFI Toyota Camry

В документе говорится, что конкурс на закупку трех автомобилей по начальной (максимальной) цене в 5 млн 637 тыс. проводится с 9 до 13 декабря, а поставлены автомобили должны быть не позднее 27 декабря. В ТЗ говорится, что автомобили должны быть оборудованы 17-дюймовыми легкосплавными дисками, двигателями в 180 лошадиных сил с объёмом около 2,5 литров, 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач, ксеноновыми фарами, кожаным рулём и функцией «мультируль», трёхзонным климат-контролем, кожаной обивкой сидений, электрорегулеровкой сидений водителя и пассажиров, подсветкой в зоне ног водителя и переднего пассажира.

В ещё одном аналогичном извещении речь идёт о закупке для администрации Феодосии трёх автомобилей чуть попроще — с двухлитровыми двигателями на 149 лошадиных сил, колёсными дисками не менее 16 дюймов. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 4 млн 422 тыс. рублей.

Под заданные технические условия параметры подпадают автомобили бизнес-класса производителей Toyota, Volkswagen, Mazda.

«Гараж администрации не обновлялся уже 20 лет. Десять миллионов за шесть новых автомобилей — не так уж и дорого», — объясняет поддержавшая такую закупку депутат горсовета Светлана Подоляко. На сессии Горсовета «за» срочную закупку автомобилей в конце года проголосовали 17 депутатов из 24.

Для сравнения, за 10 млн рублей в Крыму можно купить около 15 LADA VESTA в максимальной комплектации, и они обойдутся дешевле в обслуживании.

Всего, по данным чиновников, на счетах администрации Феодосии неизрасходованными к декабрю остались около 25 млн рублей. Помимо 10 млн рублей на автомобили, депутаты Феодосии проголосовали за выделение 5,6 млн на коммунальную технику, 3,1 млн на дополнительное финансирование домов культуры, на 2 млн рублей купят рояли для детских музыкальных школ, на 800 тысяч — спортинвентарь для детско-юношеской спортивной школы, и ещё 400 тысяч рублей перепало библиотеке.

«В городе не решена масса проблем, — рассказал «Российской газете» общественный активист Александр Талипов. — У всех на глазах разрушается символ города — Башня Константина, которая с 1844 года изображена на гербе города. После прокладки канализационного коллектора полгорода изрыто, а благоустройство не провели. Также в этом году в Феодосии практически все детские футбольные команды не участвуют в чемпионате Крыма, потому что горсовет не выделил денег на аренду автобуса для междугородних перевозок. Так почему бы не купить микроавтобус для детей?»

Читайте также: Крым: в Феодосии разрушается памятник федерального значения

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин Крыма обеспокоен низким исполнением муниципальных бюджетов. По данным ведомства, из 50,4 млрд рублей, запланированных на 2016 год, к 6 декабря бюджеты исполнены на 39,5 млрд рублей (78,4%).

Ранее ОНФ в Крыму предотвратил закупку администрацией Белогорского района двух автомобилей Toyota Camry (или их эквивалента). Тендер был объявлен на общую сумму порядка 3,37 млн рублей и был отменён после рекомендаций ОНФ.

После совещания с главами муниципалитетов 12 декабря, где поднимались вопросы освоения бюджетов, глава Крыма Сергей Аксёнов написал на своей странице в Facebook: «Еще раз прошу коллег сконцентрироваться и совместными усилиями закончить нынешний год так, чтобы нам не было стыдно ни перед Президентом, ни перед Правительством, ни перед нашими гражданами».

Гражданские активисты в Крыму уверены, что депутатам и чиновникам в Феодосии стыдно за покупку VIP-авто не будет ни перед президентом, ни перед правительством, ни перед гражданами.

Читайте также:

В Крыму муниципалитеты не успевают выполнить годовые бюджеты

Крым осваивает бюджет медленней, чем в среднем по России

Крым не смог освоить и вернул в госбюджет 3,13 млрд рублей