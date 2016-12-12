Саранск, 12 декабря, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Мордовии завершился 20-й фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Глава республики Владимир Волков в ходе заключительного концерта фестиваля вручил участникам многочисленные награды, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков на Республиканском фестивале народного творчества

«Этот фестиваль пользуется в республике невероятной популярностью, — сказал Владимир Волков. — К нему готовятся даже самые маленькие сельские поселения, репетируют на протяжении всего года. Юбилейный фестиваль был посвящен Году российского кино, и как всегда прошел с огромным успехом. Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» один из самых массовых в стране — на сельских, районных, городских и республиканских этапах в нем приняло участие более 100 тыс. человек. Это почти каждый восьмой житель Мордовии! Больше двух месяцев на отчетных концертах районов республики в этом зале был настоящий аншлаг».

«На сегодняшний — заключительный концерт все билеты были распроданы уже давно и очень быстро: очередь занимали с раннего утра. Спасибо, что хоть для меня оставили лишний билетик. Знаю, что трудно было достать билет и на отчетные концерты районов. Считаю, что это лучший показатель всенародного признания фестиваля», — полагает глава республики.

«Каждый район республики, каждое село отличается своими культурными традициями. Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» в очередной раз это доказал. Для Мордовии разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел — не только бесценное наследие. Это наше преимущество. Культура народов выполняет в обществе объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга. Президент России Владимир Путин в своем Послании подчеркнул, что все мы — граждане России — один народ, одна многонациональная семья», — подчеркнул Владимир Волков.

Указом президента РФ за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» было присвоено Нине Кадеровой — директору Центра национальной культуры Старошайговского муниципального района.

Кроме того, указом главы Республики Мордовия за заслуги в области культуры и активное участие в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Мордовия» было присвоено сразу нескольким участникам фестиваля. Также были вручены Почетные грамоты Республики Мордовия и присуждены звания «Лауреат премии Главы Республики Мордовия».