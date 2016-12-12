Воронеж, 12 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. По факту пожара в сауне в Воронеже проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Воронежской области.

taschi1580 Пожар

ЧП произошло в ночь с 11 на 12 декабря на ул. Монтажный проезд Левобережного района.

«При тушении пожара обнаружено обгоревшее тело неустановленного мужчины, — говорится в сообщении. — Кроме того, с места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована 41-летняя женщина с телесными повреждениями».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить причины возгорания. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за взрыва газового баллона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 11 на 12 декабря в здании сауны в Левобережном районе Воронежа произошел взрыв.

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