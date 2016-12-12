«Исчерпание Резервного фонда РФ повлияет на экономику незначительно»
Москва, 12 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Средняя цена нефти в 2017 году превысит запланированный в бюджете России уровень в $40 за баррель, кроме того, в 2017 году фактора выборов, увеличивающего государственные расходы, уже не будет. В 2017 году для государства вопрос будет уже не в том, как сократить расходы, а за счет чего пополнить государственный резерв, так как и нефть подорожает, и спрос на газ в Европе будет выше, чем в 2017 году, а главное, что увеличивается доля доходов от экспорта несырьевой продукции (продукция сельского хозяйства, военная продукция, химия), заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
«Кроме того, пока рубль торгуется к доллару и евро ниже своей справедливой стоимости в 60 рублей за доллар и 63−64 рублей за евро, государству имеет смысл продолжать заимствовать в рублях, так как у России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП (39%), что более надежно, чем заимствования за рубежом», — пояснила Мильчакова.
«Дорогу финансированию бюджета за счет приватизации части госпакетов крупнейших корпораций открыла сделка по приватизации 19,5% акций «Роснефти», так что в 2017 году можно будет увидеть ряд крупных приватизационных сделок. Поэтому влияние сокращения и даже полного исчерпания Резервного фонда на экономику страны будет незначительным», — высказала свое мнение эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в 2017 году средства Резервного фонда будут полностью исчерпаны, и государство перейдет к финансированию дефицита бюджета из Фонда национального благосостояния. В 2016 году дефицит федерального бюджета частично финансировался за счет Резервного фонда, что было связано с выборами в Госдуму как напрямую, так и косвенно.