Москва, 12 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Средняя цена нефти в 2017 году превысит запланированный в бюджете России уровень в $40 за баррель, кроме того, в 2017 году фактора выборов, увеличивающего государственные расходы, уже не будет. В 2017 году для государства вопрос будет уже не в том, как сократить расходы, а за счет чего пополнить государственный резерв, так как и нефть подорожает, и спрос на газ в Европе будет выше, чем в 2017 году, а главное, что увеличивается доля доходов от экспорта несырьевой продукции (продукция сельского хозяйства, военная продукция, химия), заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Кроме того, пока рубль торгуется к доллару и евро ниже своей справедливой стоимости в 60 рублей за доллар и 63−64 рублей за евро, государству имеет смысл продолжать заимствовать в рублях, так как у России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП (39%), что более надежно, чем заимствования за рубежом», — пояснила Мильчакова.

«Дорогу финансированию бюджета за счет приватизации части госпакетов крупнейших корпораций открыла сделка по приватизации 19,5% акций «Роснефти», так что в 2017 году можно будет увидеть ряд крупных приватизационных сделок. Поэтому влияние сокращения и даже полного исчерпания Резервного фонда на экономику страны будет незначительным», — высказала свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в 2017 году средства Резервного фонда будут полностью исчерпаны, и государство перейдет к финансированию дефицита бюджета из Фонда национального благосостояния. В 2016 году дефицит федерального бюджета частично финансировался за счет Резервного фонда, что было связано с выборами в Госдуму как напрямую, так и косвенно.