Рязань, 12 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев получил три балла в рейтинге выживаемости глав субъектов России, который был составлен фондом «Петербургская политика», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. При этом в прошлом году Олег Ковалев получил твердую четверку.

Kremlin.ru Олег Ковалев

Среди сильных сторон губернатора называется успешное преодоление кризисной ситуации, которая связана с угрозой замены главы региона. Олегу Ковалеву, по мнению экспертов, удалось устранить причину этого, которая заключалась в низкой привлекательности региона. Однако у губернатора есть серьезный минус — в 2017 году истекает срок его полномочий.

«Приближение срока окончания полномочий возвращает на повестку дня проблемы дефицита достижений на фоне состояния здоровья», — говорится в рейтинге.

ИА REGNUM отмечает, что также 12 декабря вышел рейтинг эффективности регионального управления в декабре 2016 года. Олег Ковалев и Рязанская область в целом здесь также фигурирует, причем, в большинстве своем в регионе наблюдаются негативные тенденции. К примеру, в регионе зафиксировано падение рейтинговых позиций. В прошлом году, кстати, фиксировался рост. Также негативная динамика Рязанской области наблюдается и в случае с эффективностью управления, что повышает вероятность замены губернатора, считают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций и Высшей школы экономики. Итоговый балл эффективности рязанского губернатора составил примерно 0,56. Регион оказался в 63−64 ранге из 85.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные эксперты также считают, что шансы Олега Ковалева остаться на посту губернатора Рязанской области не очень высоки. Так, по мнению политолога Владимира Авдонина, у главы области вряд ли получится показывать высокие результаты в социально-экономическом развитии региона, кроме того, сыграет свою и роль и разобщенность внутренней элиты. Также сыграет роль и возраст губернатора.