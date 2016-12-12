Мурманск, 12 декабря, 2016, 13:55 — ИА Регнум.



Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

В 2017 году размер заработной платы работников организаций ожидается порядка 51 800 рублей, в 2019 году — 57 600 рублей с ростом к 2015 году в номинале на четверть, в реальном исчислении — на 1,6%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в докладе министра экономического развития Мурманской области «О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», размещённом на сайте ведомства.

«Реальный сектор экономики на фоне общей экономической стабильности и роста производительности труда в прогнозном периоде сохранит позицию основного фактора роста оплаты труда, — отмечается в документе. — Повышение заработной платы работников бюджетной сферы будет осуществляться в соответствии с целевыми ориентирами майских указов, в том числе за счёт внутренних ресурсов подведомственной сети учреждений и коммерциализации государственных услуг, что позволит частично сократить нагрузку бюджета в части расходов на фонд оплаты труда. В связи с этим заработная плата в бюджетном секторе экономики будет расти умеренными темпами».

Как сказано в документе, в текущем году рост средней заработной платы за 9 месяцев в номинале на 6,1% в основном обеспечен внебюджетным сектором экономики.

«В целом по региону её размер составил более 47 500 рублей, в бюджетной сфере — почти 43 000 рублей с приростом в 4,7%, — сказано в документе. — Поддержанию её роста в целом за год будет способствовать индексация окладов работников бюджетной сферы с 1 октября на 6,2%. При этом реальные доходы населения несколько улучшат позицию по итогам года, темп их снижения существенно замедлится, но реального роста пока не ожидается».

Напомним, ранее экономисты зафиксировали рост заработной платы в Мурманской области. По данным регионального министерства экономического развития, в первом полугодии 2016 года среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 45 273 рубля, что, как сообщало ИА REGNUM, на 3,8% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.