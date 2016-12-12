Хавиджа, Ирак, 12 декабря, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Ираке боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расправились с 17 мирными жителями по обвинению в сотрудничестве с властями страны и курдами, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Киркук рядом с захваченным боевиками городом Эль-Хавиджа. 17 мирных жителей расстреляли на территории авиабазы по подозрению в шпионаже.

Решение о расправе принял «шариатский суд города», устроенный террористами. Казнь мирных граждан была записана на видео.