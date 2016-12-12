Мурманск, 12 декабря, 2016, 13:47 — ИА Регнум.



VinnyCiro Новогодняя улица

На выходных дали старт новогодним мероприятиям в Мурманске. Город украсили заранее, а в субботу на площади Пять углов состоялся большой праздник зажжения огней на главной городской ёлке, в котором приняли участие сотни мурманчан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Мурманска.

«Кульминацией праздника стало зажжение огней на 22-метровой ёлке и красочное огненное шоу с фейерверком, — прокомментировали в пресс-службе. — В то же время засияли световые украшения на ёлках во всех округах города».

По информации мурманской администрации, как и в прошлом году, световые композиции украсили все округа заполярной столицы. Речь идёт о снеговиках-музыкантах и световых фонтанах, снежинках и разноцветных сияющих шарах, световых оленях, совах, лисах, «эльфийских» ёлках.

Как сообщили в администрации, в этом году на украшение города к новогодним праздникам было потрачено 14 миллионов рублей.

«Речь идёт обо всех украшениях в городе, — пояснили в пресс-службе. — Отдельной информации по стоимости главной ёлки нет».

Отметим, в прошлом году новогодняя иллюминация обошлась Мурманску в 20 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, стоимость главной городской ёлки тогда так же не уточнили: известно, что её устанавливали в неизменном виде на протяжении последних 6 лет.