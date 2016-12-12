Красногорск, 12 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Новогодние ярмарки, традиционно открытые в Московской области в преддверии Нового года, в 2016 году начнут работу в середине декабря. Тем не менее в ряде муниципалитетов праздничные базары уже открылись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ярмарка

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, всего в Подмосковье пройдет не менее 100 специализированных новогодних ярмарок. В среднем они будут работать от 3 до 14 дней.

«Еще один немаловажный момент — это украшение витрин магазинов. Традиционно, Минпотребрынка МО проводит конкурс на лучшее новогоднее оформление витрины, участие в котором принимают все виды торговых объектов региона — рынки, киоски, магазины», — отметил министр.

Посаженников также пояснил, что торговым предприятиям рекомендовано применять полупрозрачные и цветные наклейки, использовать гирлянды и световые панно с белым или голубым свечением, а также размещать в витринах искусственные ели.

«Не рекомендуется использовать плакаты в качестве новогоднего оформления витрин предприятий торговли и услуг», — отметил министр, подчеркнув, что смонтировать искусственные ели необходимо к 14 декабря, а к 20 декабря — установить объемные декоративные конструкции.

Демонтировать украшения предприятия торговли должны к концу января.

Напомним, по планам властей, всего в Подмосковье запланировано обустройство 350 елочных базаров и 120 новогодних ярмарок, а для новогодних гуляний планируется выделить около 900 территорий в муниципалитетах региона.