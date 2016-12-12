Нью-Дели, 12 декабря, 2016, 13:38 — ИА Регнум. По крайней мере два человека стали жертвами циклона «Вардах», который обрушился на прибрежные районы южного индийского штата Тамилнад, сообщает 12 декабря Deutsche Presse Agentur.

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Два человека погибли в первые часы после начала шторма, включая девушку, которая погибла во время обрушения ее дома, согласно сообщению управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В южных штатах Тамилнад и Андхра-Прадеш в убежища были эвакуированы около 17 тыс. человек.

Максимальная скорость ветра составляла 120 км/ч, когда шторм обрушился на юго-восточное побережье Индии в 50 километрах к северу от города Ченнай.

Напомним, сезон циклонов в Индии обычно длится с апреля по декабрь. В этот период для обеспечения безопасности могут проводиться эвакуации до нескольких десятков тысяч людей из низменных районов. Сильные штормы нередко становятся причиной гибели десятков людей.