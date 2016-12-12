Севастополь, 12 декабря, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников внес на рассмотрение Законодательного Собрания Севастополя законопроект о выборах губернатора города. Об этом сообщает пресс-служба правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexostrov Севастополь

Законопроект предусматривает выдвижение кандидатов от политических партий. При этом кандидат может как состоять в рядах выдвинувшей его политической силы, так и быть ее беспартийным сторонником. Кроме того, кандидату необходимо будет собрать подписи в поддержку своего выдвижения как минимум 10% от общей численности депутатов всех муниципальных округов Севастополя — пройти так называемый «муниципальный фильтр».

Предельный размер избирательного фонда, предназначенного для финансирования предвыборной кампании кандидата, будет ограничен 100 миллионами рублей.

Выборы губернатора Севастополя состоятся, в соответствии с законопроектом, 10 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о прямых выборах губернатора был принят 24 ноября во втором чтении.