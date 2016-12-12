Санкт-Петербург, 12 декабря, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России официально предупредило вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Gov.spb.ru Игорь Албин

Поводом для реагирования УФАС стала публикация в газете «Деловой Петербург», согласно сведениям которой «подведомственные вице-губернатору Игорю Албину комитеты получили указание проводить электронные аукционы на выбор господрядчиков только через московскую площадку ЭТС».

В Санкт-Петербургском УФАС напомнили чиновнику Смольного, что в соответствии с приказами Минэкономразвития государственные и муниципальные заказы размещаются на пяти электронных торговых площадках, в числе которых есть и АО «ЭТС».

Тем самым действия Игоря Албина, по мнению антимонопольного ведомства, лишают государственных заказчиков Санкт-Петербурга права выбора электронной площадки для проведения закупок. А для одной из электронных площадок создаются преимущества, что нарушает ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции.

«Санкт-Петербургское УФАС России предупреждает вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о необходимости в срок до 30 декабря 2016 года отозвать поручение, подписанное в ноябре 2016 года и обеспечить государственным заказчикам право выбора электронной торговой площадки для проведения закупок», — заявили в ведомстве.

Если это не будет выполнено, УФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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