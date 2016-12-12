Москва, 12 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 13 декабря, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Евро опустился на 2,14 рубля и составил 65,0720 рубля. Доллар США подешевел на 1,72 рубля — до 61,5804 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,91 рубля, составив 63,1516 рубля.

Ранее в ходе торгов евро опускался ниже отметки в 65 рублей. Баррель Brent в ходе торгов обновил максимумы июля 2015 года, превысив отметку $57 за баррель. Рост котировок составил более 5%.