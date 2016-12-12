Липецк, 12 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Липецке к 2020 году электрические провода перестанут портить вид города, передает корреспондент ИА REGNUM. На брифинге для журналистов директор МКП «Липецкгорсвет» Валерий Кузбаев заявил, что к 2020 году все провода электрики уберут под землю.

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Проект модернизации сетей в исторической части Липецка рассчитан до 2020 года. В 2017 году на эти цели из бюджета будет направлено 27 млн рублей. Чтобы не повредить асфальт и тротуарную плитку, работа в основном будет осуществляться методом прокола грунта с помощью специального оборудования, и в редких случаях — с помощью раскопок. На первом этапе планируется «освободить» от воздушного кабеля улицы Зегеля, Ленина и Соборную площадь.

По словам Кузбаева, Липецк вошел в десятку самых освещенных городов страны в рейтинге, представленном на V Международном Форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016. Благодаря внедрению в 2005 году автоматизированной системы управления (АСУНО) городу удалось сэкономить на энергосбережении 11 миллионов рублей, или 2 МВт часов.

В 2017 году «Липецкгорсовет» займется улучшением качества работы городских светофоров. На баланс предприятия с нового года перейдет более тысячи светофоров в областном центре, и снизить энергопотребление в них, по словам директора МКП планируется в пять-шесть раз. 125-ваттные лампы накаливания будут заменять светодиодами в 15 ватт. Затем светофоры будут подключены к системе АСУ, так что любой сбой в их работе сразу же будет известен диспетчеру, а ремонтные бригады оперативно выедут на вызов.

Справка ИА REGNUM :

Предприятие «Липецкгорсвет» было создано в 1983 году. Оно осуществляет работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей наружного освещения города Липецка, а также ведет реконструкцию и строительство сетей наружного освещения. Для экономии электроэнергии и поддержания нормативного освещения предприятие переводит сети наружного освещения на энергоэффективные источники света. Их применение позволяет снижать установленную мощность световых точек по сравнению с другими источниками света.

Право на обслуживание светофоров в Липецке с 1 января 2017 года предприятие получило по итогам конкурса.