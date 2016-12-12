Брюссель, 12 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Париллья и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подписали соглашение о нормализации отношений между сторонами. Церемония подписания, как передает ТАСС, прошла в рамках встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Pixabay.com Флаг Кубы

«Первое в истории соглашение между ЕС и Кубой представляет собой основу двусторонних отношений, — сообщил ранее Совет ЕС. — Оно подразумевает усиленный политический диалог, улучшенное двустороннее сотрудничество и совместные действия в многосторонних вопросах».

Как ранее передавало ИА REGNUM, избранный президент США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что он готов разорвать соглашения, заключенные в рамках нормализации отношений Вашингтона с Кубой, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев.

«Если Куба не пожелает чего-то лучшего для своих граждан, то я разорву сделку», — заявил будущий глава Белого дома.

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