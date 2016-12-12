Петрозаводск, 12 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Финская и российская сторона высоко оценили эффективность реализации программы приграничного сотрудничества «Еврорегион «Карелия» и высказались за ее продление. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 декабря, в пресс-службе администрации республики, об этом рассказал глава Карелии Александр Худилайнен после возвращения из финского Оулу, где 9 декабря проходил рабочий визит председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Фото: пресс-служба администрации Карелии

В ходе встречи Дмитрия Медведева и премьер-министра Финляндии Юха Сипиля обсуждались актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. В частности был рассмотрен ход реализации двусторонних проектов в инвестиционной, инфраструктурной, энергетической, транспортной, экологической, культурной и гуманитарной сферах, состояние межрегиональных и приграничных связей.

Александр Худилайнен сообщил, что во время визита также обсуждалась тема продления действия программы приграничного сотрудничества «Еврорегион «Карелия»: «И финская, и российская стороны высоко оценили эффективность реализации прежней программы, и высказались за ее продление, тем более что на эти цели есть средства». «В декабре планируется подписание межправительственного соглашения, гарантирующего софинансирование программы, на которую уже выделены средства из Европейского союза», — рассказал глава Карелии.

Он подтвердил, что со своей стороны регион готов к продолжению работы по программе: «В декабре начинается обучение специалистов, которые будут заниматься ее реализацией. Для них пройдет серия обучающих семинаров в Петрозаводске, Костомукше, Сортавале, Йоэнсуу, Оулу и Миккеле».

Программа «Еврорегион «Карелия» действует с 2000 года. Финансирование проектов осуществляется на паритетных началах. С 2010 по 2014 годы с участием финских партнеров было реализовано 65 проектов.

К территории программы относятся губернии Северной Эстерботнии, Кайнуу и Северной Карелии с финской стороны и Республики Карелия со стороны России, говорится на официальном сайте программы. В проектах могут принимать участие представители примыкающих к программе территорий: губерний Финляндии Северное Саво и Лаппи, но деятельность таких проектов должна быть связана с основной территорией программы. По первому направлению территориями для сотрудничества в проекте могут дополнительно быть Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Мурманская и Архангельская области. Но даже такие проекты, как правило, должны быть связаны и с Республикой Карелия.

Программа Добрососедство Еврорегион Карелия подразделяется на четыре направления, по трём первым из которых финансируются проекты. В рамках четвёртого направления финансируется в частности управление и организационные расходы, связанные с реализацией программы. Первое направление программы — «Современные коробейники» (задача — развитие трансграничного сотрудничества в области предпринимательства, а также создание предпосылок для развития новых форм трансграничного сотрудничества). Второе направление — «Культурные мосты» (задача — использование возможностей, предоставляемых общим культурным наследием и природой в трансграничном сотрудничестве, поддержка информационного сообщества для продвижения демократии и развитие активного гражданского общества по обе стороны границы). Третье направление — «Транспорт и коммуникации» (в рамках данного направления будет развиваться механизм пересечения границы). Четвертое направление — «Техническая помощь» (задача — поддержка реализации, руководства и мониторинга программы).

Каждое направление программы подразделяется на две темы, которые более детально определяют их содержание. Проекты, относящиеся к сквозным темам (окружающая среда, равноправие и бизнес-сообщество) финансируются во всех направлениях.

Программы Соседства являются программами развития внешних границ Европейского союза, посредством которых поддерживаются экономическое и социальное развитие приграничных территорий, и добрососедские отношения. В Финляндии действует четыре программы Соседства, три из которых ориентированы на сотрудничество с Россией.