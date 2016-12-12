Киев, 12 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, после чего отбыл за рубеж. Об этом экс-депутат Верховной рады Олег Царев написал на своей странице в Facebook.

Виктор Г. Алексеев Арсен Аваков

Заявление Авакова об отставке с поста министра внутренних дел было передано в правительство Украины восьмого декабря, пишет Царев со ссылкой на собственный источник в аппарате кабмина. Заявление было написано Аваковым лично, однако передано и зарегистрировано в его отсутствие, отмечено в сообщении.

«Сам Арсен, отгуляв на дне рождения Ляшко, на следующий день после событий в Княжичах уехал в командировку в Канаду и на Украину так и не вернулся», — поясняет Царев.

Как отмечает экс-депутат Рады, глава МВД уже не раз подавал заявление об отставке. Тем самым он показывал, что действующая власть больше нуждается в нем, чем он во власти, пояснил Царев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Киевской области в селе Княжичи сотрудники правоохранительных органов перестреляли друг друга. Стражи порядка, приняв коллег за бандитов, открыли огонь. Пять человек погибли на месте, один из раненых позже скончался в больнице.

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