Архангельск, 12 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ярославской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по АО и НАО.

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По версии следствия, с 12 по 16 сентября 2016 года подозреваемый осуществил перевозку на личном автомобиле свиней без ветеринарных сопроводительных документов и их продажу физическим лицам, проживающим на территории Архангельской области. В результате указанных действий в личных подсобных хозяйствах региона произошло заражение свиней вирусом «Африканская чума свиней», что повлекло установление в восьми районах области ограничительных мер (карантина), вынужденное отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причиненного экономического ущерба. Проводятся допросы в нескольких регионах РФ, производится сбор доказательственной базы.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Напомним, что африканская чума свиней стала распространяться по региону после того, как предприниматель из Ярославля привез зараженных поросят и продавал их без сопроводительных документов. В результате карантин был введен в восьми районах области.