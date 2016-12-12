Калуга, 12 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Ввести экологический сбор на продажу новогодней пиротехники предложил сегодня, 12 декабря, на заседании регионального кабинета министров губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По мнению главы региона, размер такого сбора, взимаемого с покупателя, должен быть прямо пропорционален мощности пиротехнического заряда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

«Надо установить такую экологическую плату, чтобы неповадно было, чтобы никто не захотел этой глупостью заниматься… Покупаешь — сразу плати экологический сбор. Чтобы он шел в бюджет. Пока опротестует, пока суды будут идти, мы, по крайней мере, вопрос этот обозначим на федеральном уровне, что проблема есть…» — сказал калужский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2009 года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, после трагических событий в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», подписал постановление об ограничении применения пиротехнических изделий бытового назначения в период новогодних и рождественских праздников на территории региона. Одновременно главой региона подписан областной закон о внесении изменений в некоторые законы Калужской области. Согласно внесенным изменениям запрещается применять пиротехнические изделия бытового назначения на всей территории области.

Между тем, в июле 2013 года Калужский областной суд по иску облпрокурора признал противоречащими федеральному закону и недействующими ряд региональных законов, связанных с запретом на использовании пиротехники в быту. По мнению региональной прокуратуры, с принятием указанных норм сложилась парадоксальная ситуация, когда на территории Калужской области действовал запрет на применение пиротехнических средств бытового назначения при разрешении их оборота федеральным законодательством. Кроме того, за нарушение названного запрета была установлена административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц. В итоге, принятое областным судом решение позволило разрешить существовавшую коллизию норм регионального и федерального законодательства и прекратить, тем самым, нарушение прав граждан и юридических лиц.

Однако уже в ноябре 2015 года в калужский областной парламент поступило обращение от граждан с просьбой в преддверии новогодних праздников вернуть законодательный запрет на бытовое использование пиротехники. По словам спикера парламента Николая Любимова, «с такой же инициативой уже выступил губернатор, депутаты его в этом вопросе поддерживают». «Так что мы будем обсуждать перспективы введения такого запрета. Это касается реальной безопасности граждан», — подчеркнул он.

«За те 4 года, что действовал наш закон, у нас не было ни одного несчастного случая. Как только его отменили, мы тут же столкнулись с рядом трагических происшествий и нарушением режима тишины в ночное время», — заявил тогда первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Бабурин. И вот, в декабре прошлого года калужский областной парламент предпринял еще одну попытку ограничить использование пиротехники. Тогда были внесены поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», а также в «Кодекс об административных правонарушениях», устанавливающие административную ответственность за использование пиротехнических средств.

Поправками за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрены достаточно серьезные штрафные санкции. Размер штрафа колеблется от 2,5 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении размер штрафа может достигать 250 тысяч рублей. Нарушением тишины и покоя будет считаться применение пиротехники в жилых зонах населенных пунктов, на территориях школ, вузов, санаториев, больниц, организаций, предоставляющих социальные услуги, где использовать пиротехнику запрещается в любое время суток.

Впрочем, взрывать петарды и хлопушки в лесу, на пустырях и других безлюдных местах калужским областным законом пока не возбраняется.