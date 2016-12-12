Омск, 12 декабря, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего теплоснабжения в ряде сельских поселений во время отопительного сезона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 декабря, в областном следственном управлении СКР.

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Известно, что уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Омского района возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по материалам, представленным органами прокуратуры.

По версии следствия, сотрудники районной администрации ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности по обеспечению теплоснабжением населения Омского района во время отопительных сезонов с 2014 по 2016 год.

Отопительный сезон на территории Омского муниципального района в 2014, 2015 и 2016 годах начался несвоевременно из-за бездействия чиновников, сделали вывод в ведомстве, добавив, что «в течение трех лет существенно нарушались права и законные интересы жителей и организаций, являющихся потребителями коммунальных услуг, а также законные права несовершеннолетних на посещение детских дошкольных и общеобразовательных учреждений».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре текущего года, когда отопительный сезон только начался, жители четырех районов Омской области пожаловались на отсутствие отопления в домах. Власти региона вызвали на совещание глав Кормиловского, Нововаршавского, Омского, Русско-Полянского районов. Выяснилось, что в Нововаршавском районе было не запущено пять котельных МУП «Коммунальник», а также не решен вопрос по задолженности за потребленный ранее природный газ, электроэнергию. В Русско-Полянском районе не работало 17 котельных. Уголь был завезен, но из-за непогашенной задолженности теплоснабжающих организаций не были заключены договоры на поставку электроэнергии, природного газа. Возникли проблемы и с подключением котельных в Кормиловском и Омском муниципальном районах. Как сообщили ИА REGNUM в областном Минстрое, эти проблемы в итоге решили в течение трех рабочих дней.

Всего в этих четырех районах проживает около 170 тысяч человек. По данным пресс-секретаря губернатора региона Юлии Соколенко, по состоянию на начало октября без отопления там оставались порядка 10 тысяч человек, большинство — в Омском районе.