Белгород, 12 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Белгороде 12 декабря снег расчищают 90 единиц снегоуборочной техники, 307 рабочих МБУ «Управление Белгорблагоустройство», 632 дворника и 72 единицы сторонней техники Восточного и Западного округов, а также 808 человек и 55 единиц техники предприятий управления потребительского рынка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба ОНФ Уборка занесенных снегом улиц

Техника обрабатывает дороги и тротуары пескосоляной смесью, вывозит снег из скверов и парков, расчищает подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

На оперативном совещании 12 декабря глава городской администрации Константин Полежаев подчеркнул, что сейчас главное — не допустить, чтобы на дорогах образовался накат. Пока коммунальные службы справляются с работой, а вот к хозяйственным субъектам есть претензии.

В течение суток в Белгороде останется погода с сильным снегом, метелью, гололедицей и снежным накатом на дорогах. Для более эффективной уборки дорог во время снегопада разработан график чистки улиц от снега в ночное время.