Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Реконструкция гребного канала «Дон» в Ростове-на-Дону требует дополнительных вложений. Еще около 3 млн рублей необходимо привлечь на корректировки и изготовление проектно-сметной документации по благоустройству восточной зоны гребного канала и его ограждения. Об этом в ходе инспекционной поездки главе администрации донской столицы Виталию Кушнареву доложил директор гребного канала «Дон» Владимир Шматко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 12 декабря.

Rostov-gorod.info Гребной канал «Дон»

Так, по словам Шматко, 1,5 млн рублей составит ориентировочная стоимость проекта по ограждению (документ уже имеется и в настоящее время корректируется). Еще столько же потребуется для изготовления проекта по благоустройству восточной зоны, которая будет примыкать к парковкам у стадиона. Градоначальник эту инициативу поддержал.

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Напомним, общая стоимость проекта по масштабной реконструкции гребного канала, которая началась летом текущего года, составляет 670 млн рублей, на данный момент освоено 232,5 млн рублей. В рамках проекта выполняется очистка акватории, дноуглебление, инженерная подготовка территории с элементами берегоукрепления. Все работы выполняет ООО «Южная строительная компания».

Все работы ведутся в соответствии с графиком, заверил заместитель главы администрации города по вопросам строительства и архитектуры Олег Маркитантов. Объект уже готов на 30%. Работы по реконструкции ведут от 30 до 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, финансироваться проект будет из трёх источников — федерального, областного и городского бюджетов. Реконструкцию, возможно, завершат к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. На время реконструкции гребцам предоставят другие объекты для того, чтобы тренировочный процесс не прекращался.