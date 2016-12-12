Москва, 12 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Оценивают уровень безработицы как высокий 53% жителей России (в сёлах — 63%) — с лета показатель вырос на 6 пунктов. 23% думают, что уровень безработицы средний, 11% — низкий. Несколько выросли доли считающих, что безработица и далее будет расти. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Бен Шан. Безработные. 1938

Почти половина граждан РФ (48%) утверждают, что там, где они живут, безработица растет, только 8% замечают её снижение, четверть изменений не видят. Через год, считают треть участников опроса (34%), уровень безработицы станет выше, пессимистичней других тут настроены жители малых городов.

Каждый девятый верит, что с работой станет лучше, четверть изменений не предвидят.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 20 ноября 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.