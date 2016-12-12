Москва, 12 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Владельца внедорожника Hummer Алексея Смагина арестовали на 14 суток по делу о езде по газонам возле здания Московского государственного университета (МГУ). Такое решение, как передает РАПСИ, принял 12 декабря Никулинский районный суд Москвы.

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«Владельцу Hummer Смагину Алексею Николаевичу назначено наказание в виде административного ареста на 14 суток, — сообщили в пресс-службе суда. — Срок ареста исчисляется с момента его задержания, то есть с 11 декабря».

Отмечается, что именно мужчина на внедорожнике нарушил правила дорожного движения возле здания МГУ в Москве. Хотя ранее очевидцы сообщали, что за рулем дорогостоящей иномарки якобы была девушка, что и стало поводом для некоторой путаницы в СМИ.

На портале YouTube выложен короткий видеоролик, на котором внедорожник вишневого цвета на большой скорости двигается по газону и пешеходной зоне возле комплекса зданий МГУ.

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