Нижний Новгород, 12 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. В Нижегородской области суд начал рассматривать уголовное дело в отношении организованной преступной группы кибермошенников, совершившей более 100 хищений денежных средств, находящихся на счетах кредитных карт клиентов банков.

Bankenverband — Bundesverband deutscher Banken Киберпреступник

Как сообщили ИА REGNUM в областном суде, преступная группа была организована осенью 2010 года. Всего на скамье подсудимых оказалось 11 человек .

Организатор группы выяснил, что система потребительского кредитования, действующая в российских банках, позволяет незаконно совершать хищения денег с кредитных карт клиентов банков.

Преступниками было разработано несколько схем хищения. Согласно первой из них с помощью вовлеченных в преступную деятельность сотрудников банков оформлялись кредитные карты и потребительские кредиты на похищенные у граждан паспорта, на имена граждан, не причастных к преступной деятельности, а также на поддельные паспорта граждан. После этого деньги незаконно обналичивали.

Согласно второй схеме, с помощью сотрудников кредитных и иных банковских организаций, был получен доступ к системам безопасности банков с помощью установления логинов — программ, предназначенных для входа пользователей в компьютерную систему банков, и паролей — секретных слов, предназначенных для защиты информации от несанкционированного доступа. Установив логин и пароль, мошенники получали информацию об анкетных данных клиентов кредитных и иных банковских организаций, оформлявших кредитные договоры, имеющие открытые банковские счета.

Имея анкетные данные, мошенники звонили в банк и от имени клиентов подключали от имени клиента услугу интернет-банкинг. Затем с помощью указанной услуги, позволяющей осуществлять электронные платежи, денежные средства переводились со счета кредитной карты клиента на счета подконтрольных банковских и иных расчетных карт. После этого денежные средства обналичивались через банкоматы.

Все 11 человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой»). Организатору ОПГ и еще одному участнику также вменяется в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений»).

Потерпевшими по делу являются как граждане, так и банковские, кредитные организации. Заявлены гражданские иски на общую сумму около 5 млн рублей.