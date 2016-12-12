Москва, 12 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» переплатил во втором полугодии 2016 года за покупку газа в Европе около $70 млн, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ.

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По его словам, покупать газ у «Газпрома» объективно выгоднее — цена на кубометр российского газа для Украины, которая складывается по контракту, ниже цен, которые формируются сегодня на спотовых рынках, на хабах, на биржах, примерно на $20−30.

Новак уточнил, что по более высокой цене «Нафтогаз» покупает тот же самый российский газ — только через европейских потребителей. «Мы посчитали, «Нафтогаз» уже во втором полугодии переплатил где-то 70 миллионов долларов», — сказал министр.

Он заявил, что в настоящее время «Нафтогаз Украины» отказывается покупать газ у России по предоплате без внесения изменений в контракт в части оплаты поставок по предоплате. При этом на встрече в Брюсселе представители Украины заявили, что готовы купить от 1,5 до 4 млрд куб. м по той цене, которая складывается.

Говоря о сложившейся ситуации, Новак подчеркнул ее опасность: нынешняя зима ожидается более холодной, чем прошлая, из-за чего отбор газа из подземных хранилищ начался на две недели раньше, чем обычно.

«Это означает, что остатки в ПХГ снижаются быстрее, на сегодняшнюю дату остатки примерно на 2 млрд кубометров ниже, чем обычно», — сказал Новак, пояснив, что в случае морозов в январе и феврале того газа, который будет подниматься из ПХГ, не будет достаточно.