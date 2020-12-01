Владикавказ, 12 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Предпринимателя из Северной Осетии уличили в незаконном изготовлении лекарственных средств. 63-летний мужчина в кустарных условиях производил медицинский кислород.

Pixabay.com Лекарства

Свой цех по изготовлению «кислорода медицинского газообразного» злоумышленник устроил в арендованном помещении, расположенном по улице Пожарского в городе Владикавказе, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В течение полутора лет частник без специального разрешения изготавливал и сбывал кислород, который считается медицинским препаратом. Предварительно установленная сумма прибыли составила 3 млн 802 тысячи рублей. В настоящее время специальная бухгалтерская экспертиза определяет точную сумму прибыли, полученную предпринимателем. Еще одна экспертиза — химическая — установит состав лекарственного препарата, который выпускался в таких неприемлемых для производства лекарства условиях.

В отношении желавшего разбогатеть на незаконном предпринимательстве бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств, совершенное в крупном размере».

Напомним, в 2014 году Госдума РФ приняла закон, направленный на борьбу с фальсифицированными, контрафактными, недоброкачественными и незарегистрированными лекарствами, медицинскими изделиями и фальсифицированными биологически активными добавками (БАД).

Санкции за преступления в этой сфере предусмотрены в виде штрафа размером до пяти миллионов рублей и в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Как подчеркнул депутат-единоросс Александр Прокопьев, этими законом государство установило такую ответственность, которая соразмерна ценности человеческой жизни.