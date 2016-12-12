Москва, 12 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Новый кроссовер Lada Xcode от АвтоВАЗа получит опции, которыми еще не обладали отечественные автомобили. В частности, новинкой можно будет управлять через смартфон, говорится в обновленном описании модели на сайте компании.

helloolly Смартфон

Кроссовер будет оснащен телематической системой Lada Connect, которая объединит навигационную и мультимедийную системы автомобиля с мобильными устройствами его обладателя. Для управления системой через смартфон будет предусмотрено специальное приложение. Помимо этого, Lada XCode получит уникальную автоматическую систему экстренного торможения, систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и другие опции.

Официальная презентация Lada XCode состоялась в рамках Московского автосалона в 2016 году. Паркетник получит силовой каркас от «Лады-Калины» второго поколения и переднюю часть от Lada Vesta. От седана кроссовер получит конструкцию лонжеронов, фронтальную подвеску со стойками McFerson, L-образные рычаги и подрамник с рулевой рейкой, отмечает «Дейли-Мотор».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года глава АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что Ladа Xcode запустят в серийное производство через пять лет. По предварительным данным, модель будет полноприводной, оснащенной двигателем объемом 1,8 литра или турбомотором объемом 1,4 литра. В модельном ряду Xcode займет место между Xray и Kalina Cross.

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