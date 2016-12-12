Симферополь, 12 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Крыма в будущем году сократится в шесть раз по сравнению с дефицитом этого года и составит 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава крымского Минфина Ирина Кивико на внеочередном заседании регионального правительства сегодня, 12 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проект бюджета на 2017 год был представлен на внеочередном заседании крымского правительства. Кивико заявила, что сократить дефицит удалось на 16,1 миллиарда рублей.

Кивико пояснила, что такого результата удалось достичь благодаря эффективной бюджетной политике, улучшению управления государственным имуществом и улучшению делового климата в Крыму.

По словам главы крымского министерства, из бюджета 2017 года основные средства, то есть 50,4 миллиарда, пойдут на экономическое развитие. На образование будет затрачено 31,6 миллиарда рублей, на социальную политику — 22,2 миллиарда рублей и 11,7 миллиарда — на сферу здравоохранения.