Джакарта, 12 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Индонезии предотвратили теракт в Джакарте, столице страны, четверо исламистских боевиков были задержаны, сообщает 12 декабря France Press.

Polri.go.id Индонезийская полиция

«Мы считаем, что теракт должен был произойти в центре Джакарты», — сказал представитель национальной полиции Бой Рафли Амар (Boy Rafli Amar).

У задержанных, среди которых была одна женщина, изъяли 3-килограммовое взрывное устройство, спрятанное в мультиварке. Взрывное устройство было уничтожено на окраине Джакарты.

Полицейские полагают, что группа террористов связана с Бахруном Наимом, индонезийским боевиком, воюющим в Сирии.

Напомним, согласно данным полиции, в настоящий момент от 300 до 500 граждан Индонезии участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне террористических групп.