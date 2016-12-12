Стокгольм, 12 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Россия организует кибератаки и проводит операции влияния, направленные против Швеции. Об этом заявил глава службы военной разведки и безопасности Гуннар Карлсон в эфире телеканала SVT.

Olli Henze Кибербезопасность

Как рассказал глава спецслужб вооруженных сил Швеции, многие из действий, направленных против королевства, имеют четкого «отправителя», и специалистам несложно проследить, кто стоит за атаками. По словам Карлсона, как правило, его сотрудники сталкиваются с распространением ложной информации, а также кибератаками, которые, как заметил он, происходят уже давно.

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Кроме этого, рассказал руководитель спецслужб, приходится сталкиваться с так называемыми операциями влияния — мероприятиями, направленными на изменение поведения той или иной части шведского общества. Один из характерных примеров — распространенное в Швеции фальшивое письмо, написанное якобы министром обороны Петером Хультквистом. Такие операции, как правило, не носят «индивидуальный» характер, отметил Карлсон, их результат — снижение доверия к какой бы то ни было информации.

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Напомним, 19 января 2015 года в социальных сетях была распространена фотография англоязычного письма, отправленного якобы министром обороны Петером Хультквистом руководству военно-промышленной компании Bofors. Согласно тексту письма, отправитель поддерживал и ободрял поставку вооружений на Украину. Письмо за подписью якобы министра было оформлено на официальном бланке Минобороны Швеции, однако на нем не указан регистрационный номер.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция намерена присоединиться к работе международного центра по борьбе с киберугрозами, который откроется в 2017 году в Финляндии. Помимо нее в проекте будут участвовать еще девять европейских стран, а также США.