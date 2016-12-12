Якутск, 12 декабря, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Что делать, чтобы на реконструкцию аэропортов Якутии дали денег; кто сделал ёлку из навоза; как прожить двое суток на морозе — 49 градусов; какие нарушения обнаружены в столовой, где отравились школьники, и сколько человек в чёрном списке Афанасия Максимова — в обзоре ИА REGNUM.

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Неприятный секвестр

Финансирование реконструкции аэропортов Якутии урезано, пишет ИА YakutiaMedia. Из необходимых 26,7 млрд рублей предусмотрели в 2016 году только 500 млн рублей. Об этом сказал вице-спикер якутского парламента Виктор Губарев во время выступления на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Он обратил внимание на необходимость реконструкции аэропортов региона. «В Якутии из 32 аэропортов искусственное покрытие взлётно-посадочных полос имеют только 9. Важным шагом в улучшении наземной инфраструктуры аэропортов стало включение в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» мероприятий по строительству и реконструкции 15 аэропортовых комплексов Якутии с общим объёмом финансирования 26,7 млрд рублей. Однако финансирование реконструкции аэропортовых комплексов Якутии секвестировано. Объём бюджетных лимитов на 2016 год составляет 500 млн рублей, что позволит начать реконструкцию взлётно-посадочной полосы только в аэропорту посёлка Чокурдах», — сказал вице-спикер парламента Якутии, предложив решить вопрос о восстановлении ранее предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции аэропортов республики в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

Выжившие чудом

«Якутск Вечерний» опубликовал материал о семейной паре, которая провела двое суток на морозе и выжила. У Николая Хоброва и Натальи Протодьяконовой по пути в Нижнеянск сломался снегоход. Температура воздуха в Нижнеянске была минус 49, при западном ветре скоростью 4 метра в секунду она ощущается как минус 64. Ситуацию усугубляло то, что леса рядом не было, а значит, спрятаться от ветра негде.

МЧС участвовать в поисках отказалось, так как заявлений от родственников не поступало. Искали людей своими силами. Супруги до последнего надеялись выжить, не спали и ходили две ночи. Грела мысль о четверых детях, гнал вперёд страх оставить их сиротами. «Мороз в тот день, как назло, сильный был. Страшно мёрзли, — рассказала Наталья. — Хотелось лечь и уснуть. А это всё — тихая смерть. Муж не давал. Так провели всю ночь — ходили. Сначала еще были какие-то чувства, кушать хотелось, пить. Но потом я настолько окоченела, что всё отключилось. Но муж никак не давал мне лечь на землю. Силой тащил, толкал, заставлял идти. Я плакала, он плакал. Но тащил меня. И я шла, хоть руки и ноги онемели, ничего не чувствовала».

Супругов нашли только на вторую ночь, когда они уже сдались, легли на снег и решили вместе уснуть. У Николая Хоброва обморожены лицо и руки. У Натальи Протодьяконовой внешних проявлений обморожения не видно, но от общего охлаждения и стрессовой ситуации организм дал сбой: её душит кашель, давление зашкаливает.

На выборы с судимостью

Недавно освободившийся из мест лишения свободы экс-президент «Саханефтегаза» Афанасий Максимов уже готовится к выборам. Об этом он сообщил в интервью Storm.24. Политик уверен, что судимость ему не помешает, так как намерен доказать свою невиновность. Вексель, в краже которого его обвиняли, был погашен и уничтожен. «Выходит нонсенс. Как можно украсть то, чего нет?» — недоумевает Максимов.

Он считает, что процессом против него власть республики выигрывала время, не дав ему принять участие в ряде крупных выборов. «Отвечать за содеянное всем придется. Это не месть. Я на них зла не держу. Это должностные преступления, и они должны быть наказаны, ибо в противном случае теряет смысл принцип необратимости наказания, справедливости правосудия».

В «список Максимова» входят около 30 человек, которых он называет виновными в «сшивании» дела против него. Это и эксперты, опера, представители Следственного комитета, судьи и другие должностные лица.

«Когда я говорю, что собираюсь баллотироваться на ту или иную должность, то не блефую. Наше оправдание — это всего лишь вопрос времени», — заверил Афанасий Максимов.

Удивительная ёлка

Житель села Уолба Таттинского района Якутии Михаил Боппосов в этом году удивил жителей республики, сделав ёлку из навоза, сообщает Yakutiaprime.ru. «Не хуже, чем главная ёлка республики, и уж точно оригинальней», — комментирует издание.

Весьма своеобразная елка уже превратилась в достопримечательность местного масштаба. Односельчане не упускают возможности запечатлеть себя на ее фоне, а видео с главной красавицей села в социальной сети набирает вирусную популярность.

Необычный скульптор уже который год радует якутян своими творениями. В прошлом году он слепил из навоза Кинг-Конга в честь года обезьяны, а его предыдущие работы были приурочены к годам Змеи и Лошади.

Опасная столовая

В столовой лицея-интерната, откуда с отравлением был госпитализирован накануне 21 ученик, нашли множество нарушений, информирует News.Ykt.ru. Проводившие санитарно-эпидемиологическое обследование специалисты обнаружили отсутствие документации на пищевые продукты (сок, рулет, бутилированная вода) и ежедневного контроля за состоянием здоровья персонала пищеблока. Оказалось также, что не регулярно осуществляется бракераж готовых блюд и оставлялись суточные пробы, не по назначению использовалось холодильное оборудование, продукты хранились навалом и без соблюдения надлежащих условий. Деятельность пищеблока интерната приостановлена.

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Между тем, по информации информагентства, отравившиеся дети из больницы уже выписаны. В учебном заведении в два этапа проведена дезинфекция и промывка водопровода.