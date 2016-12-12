Саратов, 12 декабря, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Саратове 12 декабря ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15−17 метров в секунду, во второй половине — небольшой снег и слабая метель, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыв линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта, — предупредили в мэрии.

По данным Росгидромета, 12 декабря днем в Саратовской области реременная облачность. В большинстве районов снег, местами слабая метель. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха — 6 … — 11 °C.

В ночь на 13 декабря Облачно с прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха — 11 … — 16 °C, местами в Левобережье до — 21 °C. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха — 10 … — 15 °C.