Ярославль, 12 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Освобождение от налога на имущество в размере спонсорской помощи не привлекло частных спонсоров для футбольного клуба «Шинник» в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Закон, освобождающий от налога на имущество компании, оказавшие спонсорскую помощь «Шиннику», бы принят в июне 2016 года. Сумма налоговой льготы не могла превышать сумму спонсорской помощи, общий же объем средств на эти цели из областного бюджета был ограничен 200 млн рублей.

Shinnik.com «Шинник»

Однако реально была истрачена лишь четверть этой суммы, а большинство спонсоров «Шинника» оказались предприятиями, принадлежащими мэрии Ярославля. Крупнейшим спонсором ярославского футбольного клуба по данному закону оказался «Ярославльводоканал» — он перечислил 42 млн рублей. Также помогли команде муниципальные «Яргорэлектротранс» (2 млн) и «Ярославский городской энергосбыт» (1 млн). Из частных спонсоров налоговой льготой пожелал воспользоваться лишь завод «Ярославский технический углерод» (9 млн), известный своей благотворительной деятельностью.

Между тем действие закона решено продлить на 2017 год. С такой инициативой вышел врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Продление действия закона должно помочь клубу выжить в непростых финансовых условиях.

«По информации Агентства по физкультуре и спорту Ярославской области, цели льготирования полностью не достигнуты — имеется задолженность по заработной плате, задолженность перед поставщиками и кредиторами, недостаточно денежных средств, для получения клубом лицензии на участие в розыгрыше первенства России. Агентство считает целесообразным продление на 2017 год льготы по налогу на имущество организациям, осуществляющим финансовую поддержку профессиональных футбольных клубов», — говорится в заключении комиссии по предоставлению налоговых льгот при Правительстве Ярославской области.