Москва, 12 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции расследуют изнасилование собственной семьи — жены и детей, совершенное 47-летним мужчиной, сообщает Life со ссылкой на источник.

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В полицию обратилась дочь насильника. По ее словам, жертвой мужчины стали его супруга, две дочери и сын, он подвергал их насилию на протяжении десяти лет.

По предварительным данным, свидетелями издевательств были ещё двое малолетних детей. Супруга подозреваемого заявила, что боялась обратиться в полицию из-за его угроз расправиться с ней и детьми.

Мужчина задержан в квартире на улице Новолучанской, он признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Изнасилование».