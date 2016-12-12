Москва, 12 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В России рост пассажирских авиаперевозок в ноябре 2016 года составил 15,1% — с 5,65 миллионов пассажиров в ноябре 2015 года до 6,5 миллионов в текущем году, сообщили в Росавиации.

A.Savin Аэропорт «Домодедово»

Пассажирооборот вырос на 13,1% — с 13,95 млрд пассажирокилометров до 15,780 млрд пассажирокилометров. На 2,4% увеличился показатель процента занятости кресел и на 2,8% — процент коммерческой загрузки.

В ноябре рост пассажироперевозок отмечен в пятерке авиакомпаний — «Аэрофлот-российские авиалинии», «Сибирь», «Россия», «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии» — составил 23,7% — с 3,66 до 4,53 миллионов человек. «Аэрофлот-российские авиалинии» обслужил 2,304 млн пассажиров (+12,2%), «Сибирь» — 641,83 тыс. пассажиров (+10%), «Россия» — 621,19 тыс. пассажиров (+126,9%), «ЮТэйр» — 497,78 тыс. пассажиров (+27,9%) и «Уральские авиалинии» — 464,51 тыс. пассажиров (+28,3%).

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, российские авиакомпании в январе-октябре 2016 года сократили объем пассажирских перевозок на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 75,35 миллиона человек.