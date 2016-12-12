Токио, 12 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Воздушное пространство Японии в ряде районов будет временно закрыто — на период визита в эту страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе японского министерства иностранных дел.

frankbeckerde Самолеты в небе

В ведомстве уточнили, что воздушное пространство закрыто и для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Бесполётная зона — территория в окрестностях аэропорта Убэ, в котором приземлится самолёт с российским президентом.

Также в бесполётную зону войдут некоторые районы города Нагато (префектура Ямагути), в котором Путин проведёт первый день своего визита. Также закрытым для полётов станет небо над рядом центральных столичных кварталов: в Токио президент России будет находиться во второй день своего визита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря МИД Японии объявил сроки визита президента России в эту страну: Путин пробудет в Токио и Нагато с 15 по 16 декабря.

12 декабря японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил готовность положить конец территориальному спору с Россией. «Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме», — сказал он.

Напомним, Токио претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По окончании Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне фашистской Германии, между Москвой и Токио так и не был подписан мирный договор.

Спустя годы Токио поставило в качестве условия подписания договора возврат островов, отвоёванных советскими солдатами у японского противника в боях и вошедшими в состав СССР во итогам Второй мировой войны.

Москва не раз заявляла, что суверенитет над южными Курилами, международно-правовое оформление сомнению не подлежит.