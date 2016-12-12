Самара, 12 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Рабочий пострадал в результате падения башенного крана на стройплощадке на Южном шоссе в Самаре. Об этом сообщили РИА Новости в главке МЧС по региону.

Pixabay.com Башенный кран

По предварительным данным, ЧП произошло в понедельник, 12 декабря, во время сборки башенного крана.

«Произошло падение башенного крана на стройплощадке на Южном шоссе, — отметил источник. — Пострадал один человек — рабочий-монтажник».

Ростехнадзор по региону в настоящее время проводит проверку по факту ЧП.

Другие подробности пока неизвестны.