В Самаре рухнул башенный кран
Самара, 12 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Рабочий пострадал в результате падения башенного крана на стройплощадке на Южном шоссе в Самаре. Об этом сообщили РИА Новости в главке МЧС по региону.
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Башенный кран
По предварительным данным, ЧП произошло в понедельник, 12 декабря, во время сборки башенного крана.
«Произошло падение башенного крана на стройплощадке на Южном шоссе, — отметил источник. — Пострадал один человек — рабочий-монтажник».
Ростехнадзор по региону в настоящее время проводит проверку по факту ЧП.
Другие подробности пока неизвестны.