Томск, 12 декабря, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Уникальный компактный радар для беспилотного грузового автомобиля «КамАЗ» был разработан инженерами томского конструкторского бюро «Связь». В ближайшее время прибор представят автопроизводителю, сообщает 12 декабря «Экономика сегодня».

Vitaly V. Kuzmin КамАЗы

По словам ректора Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Александра Шелупанова, испытания радара начнутся в 2017 году, в ПАО «КамАЗ» разработку представят до конца этого года. Прибор предназначен для обеспечения точной и надежной работы беспилотного грузовика, что особенно актуально при плохой погоде.

Радар представляет собой мощное, но небольшое по размерам устройство — по габаритам он сопоставим с обычным смартфоном. Такой прибор можно встроить в обшивку автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпуск беспилотных грузовиков «КамАЗ» может быть налажен в России к 2025 году. В 2018 году в компании намерены запустить такой автомобиль в тестовом режиме.