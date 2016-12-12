Москва, 12 декабря, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Чрезмерно дорогой рубль нивелирует эффект повышения цен на нефть, поскольку такая стоимость валюты вредна для бюджета. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя укрепление рубля до более чем годовых максимумов на фоне соглашения ОПЕК и России по сокращению добычи нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Укрепление рубля — это исключительно краткосрочная тенденция, слишком много факторов играют против российской валюты. С одной стороны, все еще есть риски срыва соглашения, но это не главное. 14 декабря ФРС повысит ставку, что ударит по нефти и по рублю. Кроме того, в декабре традиционно высокий спрос на валюту в России, вызванный необходимостью платить по внешнему корпоративному долгу», — говорит эксперт.

Также стоит учитывать неоднократные заявления монетарных властей о том, что чрезмерное укрепление рубля вредит экономике и бюджету, поэтому власти просто не могут позволить даже нынешний курс, убежден Люшин. «62 рубля за доллар — это очень дорого для бюджета, так как фактически нивелирует эффект повышения цен на нефть», — полагает эксперт.

Рубль обновил более чем годовые максимумы к доллару и евро. Рост курса рубля обусловлен решением независимых производителей нефти сократить добычу нефти на 0,6 млн баррелей в сутки в качестве дополнения к уменьшению объемов на 1,2 млн баррелей странами ОПЕК. Валюты уже отреагировали на это решение: курс доллара по итогам утренних торгов на ММВБ составил 61,74 рублей за доллар, российская валюта укрепилась максимально с 2015 года.