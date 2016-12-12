Абу-Даби, 12 декабря, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Политики должны проявлять больше гибкости при решении международных вопросов — брутальный стиль приводит к войнам, полагает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Похоже, что мужчины-политики со своим брутальным стилем не справились с управлением миром. Они допустили войны, конфликты, насилие. Это, конечно, шутка», — сказала Матвиенко на Форуме женщин-спикеров парламентов, отметив, что «в каждой шутке есть доля шутки».

«Мир находится на распутье. Мы, женщины-парламентарии, действительно можем принимать решения, предпринимать шаги, которые способны направить ход событий в созидательное русло в интересах всего человечества», — полагает она. Глобальная политика требует женских качеств — большей гибкости, толерантности, терпения, умения не только слушать, но и слышать, готовности к компромиссам, считает спикер Совфеда.