Курган, 12 декабря, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Зауралье вместо Щучанского завода по уничтожению химоружия предполагается создание индустриального парка по производству фармацевтических субстанций. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

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В Минпромторге России 8 декабря прошло заседание рабочей группы по подготовке концепции перепрофилирования Щучанского объекта по УХО. При непосредственном участии руководителей курганского департамента и ООО «Велфарм» рассматривался вопрос создания на базе объекта по уничтожению химического оружия «Щучье» производства фармацевтических субстанций. Сейчас на Щучанском заводе проводятся работы по ликвидации последствий по уничтожению химоружия. Предстоит демонтаж и дегазация оборудования и производственных корпусов.

После «зачистки» начнется поэтапная организация производства фармацевтических субстанций-антибиотиков цефалоспоринового ряда. По мере высвобождения корпусов планируется расширение производства субстанций до 20; организация производства медпрепаратов; организация производства медоборудования.

В настоящее время определяется порядок передачи объекта инвестору. Прорабатывается вопрос о подписании трехстороннего специального инвестиционного контракта (СПИКа) с Российской Федерацией, Курганской областью и инвестором. Данный проект может стать успешным примером импортозамещения в фармацевтической промышленности Российской Федерации, отмечают в зауральском департаменте промышленности.

Напомним, Щучанский завод по уничтожению химического оружия начал свою работу в марте 2009 года. Всего здесь было ликвидировано около 5,5 тысяч тонн опасных веществ, а последний боеприпас на объекте уничтожили в сентябре 2015 года. В дальнейшем уничтожением химического оружия будет заниматься только один завод в Удмуртии, где планируется завершить ликвидационные работы к 2020 году. Щучанский завод будет перепрофилирован.

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