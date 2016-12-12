Москва, 12 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



Frank Morales R Траурная свеча

В результате теракта погибли 23 человека, 49 — ранены. По данным министерства, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет. МИД РФ также заявил о солидарности с руководством и народом Египта в вопросе борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«Твердо поддерживаем усилия по стабилизации обстановки в стране», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в Египте из-за теракта в коптской церкви был объявлен трёхдневный траур. Мощный взрыв прогремел в утренние часы 11 декабря в помещении одной из коптских церквей, которая прилегает к главному расположенному на территории комплекса кафедральному собору — церкви Святого Марка.

По словам очевидцев, бомбу внутрь пронесла женщина — она оставила сумку рядом с местом где обычно во время богослужения сидят женщины и дети.