Нововоронеж, Воронежская область, 12 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Более 20 экспертов из 10 стран мира проводят проверку безопасность эксплуатации действующих энергоблоков №№3,4 и 5 Нововоронежской АЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 декабря в управлении информации и общественных связей АЭС.

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Проверка проводится Всемирной ассоциацией операторов атомных электростанций (ВАО АЭС), в число экспертов вошли специалисты — представители атомных станций из США, Великобритании, Венгрии, Китая, Болгарии и других государств. Они будут работать на станции в течение двух недель — до 23 декабря.

Как пояснил руководитель команды партнёрских проверок ВАО АЭС Иштван Радноти на стартовом совещании участников программы, в последний раз подобная партнерская проверка проводилась на станции в Нововоронеже в 2011 году. «С тех пор наша ассоциация выпустила ряд новых документов, согласно которым объем проверки расширился, а состав партнёров от станции значительно увеличился», — добавил руководитель программы, пояснив, что цель программы — обмен лучшими наработками в области эксплуатации АЭС.

«Миссия ОСАРТ 2015 года выявила на нашем предприятии семь положительных практик», — напомнил на стартовом совещании директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Он выразил уверенность, что высокая оценка экспертов МАГАТЭ (проверка проводилась в 2015 году) будет подтверждена и результатами партнёрской проверки ВАО АЭС.

В управлении информации НВ АЭС добавили, что Нововронежская станция активно взаимодействует с ВАО АЭС. Только в текущем году на предприятие состоялось пять визитов представителей этой организации: миссии технической поддержки по радиационной безопасности и по подготовке персонала, семинар по химическим технологиям, участие экспертов ВАО АЭС в самооценке Нововоронежской АЭС выполнения мероприятий по результатам предпусковой партнёрской проверки энергоблока №6 в 2015 году. В августе, вскоре после энергопуска, инновационный шестой блок посетил первый заместитель директора Московского центра ВАО АЭС Анатолий Кириченко.

Нововоронежская АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в 42 км южнее Воронежа и является первой в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Первый энергоблок станции был запущен в 1964 году, пятый — в 1980 году. В настоящее время в эксплуатации находятся третий, четвертый и пятый энергоблоки (первый и второй были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно).

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Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС отключился из-за замыкания

С 2007 года на площадке Нововоронежской АЭС ведется строительство инновационных энергоблоков №№ 6 и 7 по проекту «АЭС-2006» мощностью 1200 МВт каждый. На энергоблоке №7 ведутся строительно-монтажные работы.

Энергоблок №6 был включен в сеть 5 августа этого года, в начале сентября Нововоронежская АЭС получила разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №6 в опытно-промышленную эксплуатацию.

В промышленную эксплуатацию, как пояснили на АЭС, энергоблок №6 будет принят после освоения 100% мощности и проведения сдаточных испытаний. Изначально назывались сроки до конца текущего года. Однако, из-за инцидента в ноябре этого года, когда в результате короткого замыкания блок был отключен, сроки его сдачи сдвинулись.