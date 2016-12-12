Ярославль, 12 декабря, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам городского хозяйства директор департамента городского хозяйства Александр Морозов покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Морозов был назначен на этот пост в конце сентября вскоре после назначения и.о. мэра Владимира Слепцова. Каких-либо публичных претензий к работе Морозова не предъявлялось.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Ранее вместе со Слепцовым Морозов работал в городском округе Химки директором муниципальной «Дирекции единого заказчика жилищно-коммунальных услуг». Сам Александр Морозов отказался как-либо комментировать свою отставку, переадресовав вопрос в мэрию.

В городской администрации пояснили, что Морозов уволился по собственному желанию в связи с поступившим ему предложении о трудоустройстве в Москве. На пост заммэра назначен Михаил Караулов, до 2013 года работавший советником губернатора Ярославской области.

Александр Морозов стал уже третьим высокопоставленным чиновником команды Слепцова, покинувшим свой пост в короткий срок. Проработав меньше месяца, также по собственному желанию уволился директор департамента образования Андрей Кальсин, приехавший вместе со Слепцовым из Химкок. Вслед за ним по истечении месячного контракта не стал продлевать трудовые отношения заммэра по вопросам социально-экономического развития Дмитрий Секретарев.

Вместе с Александром Морозовым мэрию покинул заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Болотов.